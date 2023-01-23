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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Finlandiya, Ukrayna'ya ek 400 milyon avroluk askeri yardım sağlayacak

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.

Murat Temizer   | 23.01.2023
Finlandiya, Ukrayna'ya ek 400 milyon avroluk askeri yardım sağlayacak

Varşova

Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon avroyu bulacağını kaydetti.

Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.

Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.

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