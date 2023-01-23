Finlandiya, Ukrayna'ya ek 400 milyon avroluk askeri yardım sağlayacak
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Ukrayna'ya 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını söyledi.
Varşova
Haavisto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Finlandiya tarafından yapılan yardımın toplamda 600 milyon avroyu bulacağını kaydetti.
Ukrayna'ya desteğin önemine değinen Haavisto, Kiev'e 400 milyon avro değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını belirtti.
Estonya, Polonya, Litvanya, Letonya, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, Çekya, Slovakya, Hollanda ve İspanya'dan oluşan 11 ülke de 19 Ocak'ta Estonya'da bir araya gelerek Ukrayna'ya desteklerini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.