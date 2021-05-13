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Dünya

Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

Finlandiya Futbol Federasyonu, ülkede yaşayan Müslüman sporculara ücretsiz başörtüsü dağıtacağını duyurdu.

Atila Altuntaş   | 13.05.2021
Finlandiya Futbol Federasyonundan ücretsiz başörtüsü kampanyası

Stockholms Lan

Federasyondan yapılan açıklamada, sporda tam eşitliğe dikkati çekmek için böyle bir kampanya başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Finlandiya eşit fırsatlara sahip bir ülke olarak biliniyor. Bununla birlikte, Finlandiya giderek daha çeşitli bir toplum haline geldikçe yapılacak çok şey olduğunun farkındayız. Ücretsiz başörtüsü kampanyasıyla, futbolu herkes için erişilebilir hale getirme taahhüdümüzü göstermek istiyoruz. Bizim için önemli olan, dini inançlar, ten rengi ve kimliği ne olursa olsun, herkesi eşit şekilde kabul etmektir. Diğer bütün ülke futbol federasyonlarının eşitliği sağlamak için bizi örnek almalarını istiyoruz''

Öte yandan, İsveç'in Expressen gazetesinin haberine göre, Fransa’daki resmi spor karşılaşmalarında başörtüsü yasağına tepki göstermek için Finlandiya Futbol Federasyonunun böyle bir karar aldığı iddia edildi.

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