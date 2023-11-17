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Dünya

Finlandiya Başbakanı Orpo'ya İsrail'le imzalanan anlaşma sonrası "soykırım" tepkisi

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'yu İsrail'le yapılan savunma sistemi anlaşması nedeniyle soykırımla suçlayan bir kişiyi gösteren video, ülke medyasında yer almaya devam ediyor.

Murat Temizer  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Finlandiya Başbakanı Orpo'ya İsrail'le imzalanan anlaşma sonrası "soykırım" tepkisi

Varşova

Finlandiya'dan YLE'nin haberine göre, söz konusu olay Turku şehrinde bir kafede meydana geldi.

Yaklaşık 22 saniye süren videoda Orpo'ya "soykırım yapmak nasıl bir duygu" diye soran kişi, Finlandiya'nın kısa süre önce İsrail ile imzaladığı 317 milyon avroluk füze savunma sistemi anlaşmasına atıfta bulunuyor.

Söz konusu kişi ayrıca, Gazze'de yaşananlara açık bir atıfta bulunarak defalarca "4 bin çocuk. Orada 4 bin çocuğun öldüğünü biliyorsunuz." cümlelerini tekrar ediyor.

YLE'ye konuşan Finlandiyalı yetkililer video görüntülerinin gerçek olduğunu ve olayın yaşandığını doğruladı.

Orpo'nun kafede müşteri olarak bulunduğu ve resmi bir kamu etkinliğine katılmadığı bildirildi.

Finlandiya ile İsrail arasında 12 Kasım'da "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 317 milyon avroluk anlaşma imzalanmıştı.

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