Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin'den, BM'ye üye ülkelere UCM'yi destekleme ve İsrail'in dokunulmazlığına son verme çağrısı

Hukuk Danışmanı Loureen Sayej, Filistin halkına karşı onlarca yıldır işlenen suçların hesabının verilmesi için BM'ye üye devletlere Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) destekleme ve İsrail'in dokunulmazlığına son verme çağrısı yaptı.

Islam Doğru  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Birleşmiş Milletler

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinden Hukuk Danışmanı Loureen Sayej, UCM'nin yıllık raporunun tartışıldığı BM Genel Kurulu salonunda konuştu.

BM'ye üye devletlere Filistin halkına karşı onlarca yıldır işlenen suçların hesabının verilmesi için UCM'yi desteklemeleri çağrısında bulunan Sayej, "Yaptırım, savaş suçlularına uygulanmalı, adalet arayan savcılar, hakimler ve BM personeli ise korunmalı ve kollanmalıdır." dedi.

Sayej, UCM'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik verdiği tutuklama emirlerini "İsrail'in dokunulmazlığına son verme yolunun başlangıcı" olarak nitelendirdi.

İsrailli yetkililerin, 70 yıldan fazla bir süredir cezadan muaf hareket ettiğini vurgulayan Sayej, yasa dışı işgal, ilhak, işkence, Filistinlilerin topraklarının gasbı, apartheid, sistematik cinayetler ve toplu tutuklamalar gibi İsrail'in uygulamalarına vurgu yaptı.

Sayej, "77 yıldır, Filistin halkına karşı işlenen suçlardan tek bir İsrailli yetkili bile hesap vermedi. Son çaremiz olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurmaktan başka nereye gidebiliriz ki?" ifadelerini kullandı.

UCM'nin bu kişilere karşı yasayı uyguladığını ve suçlanan faillerin hesap vermesini sağlamak için üzerine düşeni yaptığını belirten Sayej, "Savaş suçluları kutlanmamalı veya hoş karşılanmamalı. Vahşet suçlarının kurbanları da hak ettikleri adaleti aradıkları için cezalandırılmamalıdır." diye konuştu.

Sayej, Filistin Devletinin, tüm mağdurların ve uluslararası adaletin selameti için UCM ile işbirliğini sürdüreceğini ve savaş suçlularının adaletten kaçmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Oturumun açılışında konuşan UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane de BM'ye üye ülkelere mahkemenin verdiği tutuklama emirlerinin infazına destek olmaları çağrısında bulunmuştu.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat’ta, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

