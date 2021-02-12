Filistinliler koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti
İsrail hükümetinin ülke genelinde uyguladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te de zorunlu hale getirdiği 6 haftalık karantinanın ardından Filistinliler kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa’yı doldurdu.
Kudüs
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan ve İsrail vatandaşı Filistinliler, saatler öncesinden Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.
Yoğun ilgi nedeniyle Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir’in sokaklarında yer yer kalabalıklar oluştu.
Eski Şehir esnafı da haftalarca süren karantinanın ardından dükkanlarını açtı.
İsrail güçleri ise Mescid-i Aksa’nın bazı kapılarında kimlik kontrolü yaptı.
Harem-i Şerif’te okunan cuma hutbesinde de Filistinlilerin Mescid-i Aksa’yı doldurmasından övgüyle söz edildi.
Hutbeyi okuyan Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistinlilere Mescid-i Aksa’yı yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.
İsrail’in yeni tip koronavirüs nedeniyle uyguladığı karantinaya tepki gösteren Şeyh Hüseyin, Mescid-i Aksa’ya girişlerin "işgal devletince" kısıtlandığına dikkati çekti.
Şeyh Hüseyin ayrıca, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı baskın, gözaltı ve yıkım politikalarını da eleştirdi.
İsrail polisi, 27 Aralık ila 7 Şubat’a kadar uygulanan karantina sürecinde Mescid-i Aksa’ya sadece çevresinde bulunan Eski Şehir sakinlerinin girişine izin vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.