Filistinli yetkili: İsrail'in uyguladığı politikalar Kudüs'teki Hristiyan varlığını tehdit ediyor
Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinin Başkanı Remzi Huri, İsrail'in uyguladığı politikaların Kudüs'te ve tüm Filistin topraklarında Hristiyan varlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.
Ramallah
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli yetkili Huri, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kutsal Topraklar ve Ürdün'deki Rus Ortodoks Ruhani Misyonu Başkanı Vosyan Zamayos ile görüştü.
Huri, "İslam ve Hristiyan kutsallarına yönelik ihlallerin artırılması da dahil olmak üzere İsrail'in politikaları Kudüs ve tüm Filistin topraklarındaki Hristiyan varlığını tehdit ediyor." dedi.
İsrail'in uygulamalarına ilişkin Huri, "İsrail makamları, tarihi statüsünü etkileyen yeni bir gerçekliyi dayatmaya çalışarak Kudüs'teki kiliselere haksız vergiler getirdi." diye konuştu.
Huri, "İsrail'in uygulamaları, Filistinlilerin haklarını baltalama ve Kudüs'ü asıl sakinlerinden boşaltma girişimlerinin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarını sürdürdüğünü aktaran Huri, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılara dikkati çekti.
Huri, kutsal mekanların korunması ve Filistin halkının kararlılığının güçlendirilmesi için uluslararası eylem çağrısında bulundu.
Öte yandan, Ürdün'deki Rus Ortodoks Ruhani Misyonu Başkanı Zamayos da Kudüs'teki Hristiyan mirasının korunması ve tarihi varlığını hedef alan her türlü girişime karşı çıkılması gerekliliğini vurguladı.
Son yıllarda İsrail'in, din adamları ve turistler de dahil olmak üzere Kudüs'teki Hristiyanlara yönelik ihlallerinde artış gözlemleniyor.
Doğu Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi, şubat sonunda yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının 1994'ten bu yana biriken borçları bahane ederek şehirdeki mülklerine el koyma niyeti konusunda uyarıda bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.