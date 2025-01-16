Dolar
35.44
Euro
36.53
Altın
2,717.42
ETH/USDT
3,321.90
BTC/USDT
99,000.00
BIST 100
9,759.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli yetkili Bergusi, Gazze halkının direnişinin İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'ndeki halkın kararlılığının İsrail saldırılarının hedeflerine ulaşmasını engellediğini söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Filistinli yetkili Bergusi, Gazze halkının direnişinin İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti

Ramallah

Bergusi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin halkının kararlılığı ve kahramanlığı sayesinde ateşkes anlaşmasına varıldı." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının kararlılığı ve cesareti sayesinde hedeflerinde başarısız olduğunu kaydeden Bergusi, Tel Aviv'in ayrıca etnik temizliği gerçekleştirmede, Filistin direnişini yok etmede, Gazze Şeridi'nde hegemonyasını yaymada, askeri güçle esirleri geri almada da başarısız olduğunu aktardı.

Bergusi, "İsrail hükümetinin başarısızlığını, savunmasız sivillere acımasızca davranarak, Gazze Şeridi'ndeki yaşam için gerekli temel gereksinimleri yok ederek, soykırım, etnik temizlik, toplu cezalandırma ve aç bırakma olarak eş zamanlı şekilde üç savaş suçunu birden işleyerek telafi etmeye çalıştığını" vurguladı.

Filistinkli yetkili, dünyanın İsrail ile başta ABD olmak üzere Batılı destekçilerinin ezici gücü karşısında direniş efsanesi yazan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı
Malatya'da 100 depremzede nişanlı çift için toplu düğün yapılacak
Bursa'daki barınaktan kaçan ayının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

İsrail hükümetinden, ateşkes anlaşmasına ilişkin "kafa karıştırıcı" açıklamalar geliyor

İsrail heyetinin, ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek için hala Doha'da olduğu bildirildi

Libya: Gazze'deki ateşkese herkesin uyması ve insani yardımların acilen ulaştırılması gerekiyor

AB Gazze'ye 2025 için 120 milyon avroluk yardım paketi açıkladı

AB Gazze'ye 2025 için 120 milyon avroluk yardım paketi açıkladı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık'tan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
Filistinli yetkili Bergusi, Gazze halkının direnişinin İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti

Filistinli yetkili Bergusi, Gazze halkının direnişinin İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet