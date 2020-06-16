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Dünya

Filistinli ressam Utanç Duvarı'na Floyd'dan sonra şehit İyad Hallak'ı da resmetti

Filistinli ressam, tüm dünyada zulüm gören insanlara dayanışma mesajı olarak, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria'da kalan bölümüne George Floyd'dan sonra İsrail askerlerinin bir süre önce öldürdüğü şehit İyad Hallak'ın (32) portresini çizdi.

Ekrem Biçeroğlu   | 16.06.2020
Filistinli ressam Utanç Duvarı'na Floyd'dan sonra şehit İyad Hallak'ı da resmetti Fotoğraf: Wisam Hashlamoun /AA

Ramallah

32 yaşındaki otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

"Sadece Floyd değil, İyad Hallak da..."

Ressam Takiyyüddin Sebatin, İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı'na çizdiği şehit İyad Hallak resminin yanına İngilizce olarak "Sadece Floyd değil, İyad Hallak da..." ifadesini yazdı.

Sebatin, bunun öncesinde ırkçılık kurbanı insanlarla dayanışma içinde olduğunu ifade etmek için Ayrım Duvarı'nın Beytüllahim'de bulunan kısmına ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un (46) portresini çizmişti.

"Burası ırkçılığın sembolü" 

AA muhabirine konuşan Ressam Sebatin, "Floyd ve Hallak'ı resmetmek için Ayrım Duvarı'nı seçtim çünkü burası ırkçılığın sembolü" diyerek, bu çizimlerin, dünyaya ırkçılığı, adaletsizliğin ve zulmün yayılmasına karşı dik durmak için birer mesaj olduğunu söyledi.

Sebatin konuşmasında, "Floyd meselesinde olduğu gibi tüm dünyanın İyad Hallak ve tüm şehitlerimiz için de aynı dayanışmayı göstermesi gerekir." dedi.

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ABD'de ve tüm dünyada siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protesto dalgasına neden olmuştu.

Filistinli ve yabancı ressamlar, Ayrım Duvarı'na hem de İsrail işgaline tepki göstermek amacıyla söz konusu duvara çeşitli çizimler yapıyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor. Filistinliler bu duvara "Irkçı Ayrım (Utanç) Duvarı" adını veriyor.

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