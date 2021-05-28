Euro
10.43
Dolar
8.57
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti

Filistinli gazeteciler, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlallerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Safiye Karabacak   | 28.05.2021
Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti

Kudüs

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail vatandaşı bir grup Filistinli gazeteci, basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlalleri protesto amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya geldi.

Gazeteciler, İsrail'in kendilerine yönelik ihlallerini ifade eden dövizler taşıyarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu muhabirlerinden Ziynet el-Halavani ile kameraman Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alınmıştı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedilmiş ve yaralanmıştı. İsrail mahkemesi bugün söz konusu iki Filistinli gazetecinin gözaltı süresini uzatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti

Filistinli gazeteciler İsrail'in kendilerini hedef alan saldırı ve ihlallerini protesto etti

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 13 kişi yaralandı

İsrail askerlerinden Filistinlilerin Batı Şeria'daki gösterilerine müdahale: 7 yaralı

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudiler arasındaki çatlak büyüyor

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudiler arasındaki çatlak büyüyor
İsrail polisinin Şeyh Cerrah'ta gözaltına aldığı gazeteciler mahkemeye çıkarıldı

İsrail polisinin Şeyh Cerrah'ta gözaltına aldığı gazeteciler mahkemeye çıkarıldı
BAE Filistin direnişinin karşısında olduğunu göstermekten çekinmiyor

BAE Filistin direnişinin karşısında olduğunu göstermekten çekinmiyor