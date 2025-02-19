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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

"Filistinli esirlerin lideri" Nail el-Bergusi, 45 yıl esaretin ardından serbest bırakılacak

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler, ailelerini arayarak İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının birinci aşamasının 7’nci ve 8’inci turu kapsamında perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdi.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
"Filistinli esirlerin lideri" Nail el-Bergusi, 45 yıl esaretin ardından serbest bırakılacak

Ramallah

"Filistinli esirlerin lideri" lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi de serbest bırakılacak esirler arasında yer alıyor.

Bergusi’nin eşi İman Nafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok esirin aileleriyle iletişime geçerek perşembe veya cumartesi günü serbest bırakılacaklarını bildirdiğini ifade etti.

Eşi Nail el-Bergusi'nin de kendisini arayarak "Filistin dışına sürgün edilmek şartıyla serbest bırakılacağını" söylediğini belirten Nafi, "Daha önce sürgünü reddeden Nail, dün (pazartesi) itibarıyla bunu kabul etti. Ancak nihai olarak nereye gönderileceği henüz belli değil" dedi.

Filistin Esirler Cemiyetinden alınan bilgiye göre, esirler ailelerini İsrail istihbarat birimlerinin ofislerinden arayarak durumlarını bildiriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ocak ayında ateşkes ve esir takasına ilişkin yaptığı konuşmada, bu kapsamda serbest bırakılacak Filistinlilerin ülke dışına çıkarılacağını söylemişti.

İsrail'in ülke dışına gönderilme koşuluyla serbest bırakacağı Filistinli esirlerden öne çıkan bazı isimler şöyle:

1- Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi

2- Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal

3- Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım

4- Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa

5- Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi

6- Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar

İsrail, esirlerin serbest bırakıldıktan sonra ülke dışına sınır dışı edilmesinin, bu esirlerin Batı Şeria'ya geri dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltma kapsamında gerçekleşeceğini iddia ediyor.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu

Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Nail el-Bergusi, dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu olarak kayıtlara geçen Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Henüz 19 yaşındayken girdiği cezaevinden 2011'de İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu çıkan ve sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

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