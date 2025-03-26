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Dünya

Filistinli Esirler Kulübü: İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde sağlık felaketi yaşanıyor

Filistinli Esirler Kulübü, İsrail'in kuzeyindeki Megiddo Hapishanesi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle "sağlık felaketi" yaşandığını duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Filistinli Esirler Kulübü: İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde sağlık felaketi yaşanıyor

Ramallah

Esirler Kulübünden yapılan açıklamada, hapishaneden tahliye edilen esirlerin ve hapishaneyi ziyaret etme yetkisi olan avukatların aktardığı bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "Megiddo Hapishanesi'ndeki durum endişe verici. Uyuz başta olmak üzere çeşitli bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor." denildi.

Çocuk mahkumlar da risk altında

Açıklamada, hapishanedeki sağlık krizinin çocuk mahkumları da etkilediği ve bu durumun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Filistinli esir Velid Ahmed’in sağlık ihmaline maruz kaldığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Ahmed'in, İsrail'in Megiddo, Ofer ve Damon hapishanelerine yerleştirilen yüzlerce çocuk mahkumdan biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Megiddo Hapishanesi'nden serbest bırakılan çocuk mahkumların ifadelerine de yer verilerek, "Çocuk esirler, ağır sağlık sorunları yaşadıklarını ve hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu anlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli Esirler Kulübü, İsrail hapishane yönetiminin hastalıkların yayılmasını engellemek için gerekli adımları bilinçli olarak atmadığını vurguladı.

Filistinli Esirler Kulübü’ne göre, İsrail hapishanelerinde esirler; yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerinin eksikliği, uygun kıyafetlerin verilmemesi ve havalandırmanın yetersiz olması gibi nedenlerle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.

Kulüp, hapishane yönetiminin mahkumları sağlık hizmetlerinden bilinçli olarak mahrum bıraktığını ve bunun bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki uygulamaların, 7 Ekim’den bu yana Filistin halkına yönelik sürdürülen "soykırımın" bir başka boyutu olduğu ifade edilirken, sistematik ihlaller ve kasıtlı sağlık ihmallerinin, İsrail’in Filistinli esirlere yönelik baskı politikasının bir parçası olduğu ve bu durumun daha fazla can kaybına yol açacağı vurgulandı.

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