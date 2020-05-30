Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, uluslararası camiadan, İsrail'in artan ihlallerine karşı Filistin halkına koruma sağlanmasını istedi.

Gülşen Topçu   | 30.05.2020
Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te zihinsel engelli Filistinlinin İsrail polisi tarafından şehit edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistinlinin şehit edilmesinden önce de Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildiğine işaret eden Hedmi, İsrail'in ayrıca Kudüs'te asılsız iddialarla Filistinlileri gözaltına almaya ve kentteki Filistin kurumlarını kapatmaya devam ettiğini belirtti.

Hedmi, uluslarası camiadan ihlallerin durdurulması için acilen müdahalede bulunmasını ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanmasını istedi.

Zihinsel engelli İyad Hayri Hallak (32), bu sabah Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 215 arttı
Afganistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 525'e yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 105 bine dayandı
Irak'ta 1 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kovid-19, hastanedeki ilk haftada her 10 şeker hastasından birinin ölümüne neden oldu

Benzer haberler

Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı

Filistinli bakandan Filistin halkına uluslararası koruma çağrısı

Mavi Marmara Gazze ile dayanışma tarihinde 'kilometre taşı'

İsrail polisi dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli Filistinliyi şehit etti

Eski Malezya Başbakanı'nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi

Eski Malezya Başbakanı'nın İsrailli firmadan casus yazılım aldığı iddia edildi
Hamas: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor

Hamas: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail'i cesaretlendiriyor
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti