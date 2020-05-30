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Dünya

İsrail polisi dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli Filistinliyi şehit etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Mustafa Deveci   | 30.05.2020
İsrail polisi dur ihtarını anlamayan zihinsel engelli Filistinliyi şehit etti

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda, 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri Hallak isimli Filistinli, İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya çıktı.

Yerel basın, zihinsel engelli Hallak'ın dur ihtarını anlamadığı için polislerin uyarısına uymadığını yazdı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise Hallak'a "tabanca benzeri şüpheli obje" taşıdığı iddiasıyla El-Esbat kapısında dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak "kaçtığı" öne sürüldü.

Açıklamada, yaşanan kovalamaca sırasında ateş açılan Hallak'ın ağır yaralandığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi milletvekili Ofer Cassif, Hallak'ın şehit edilmesinin İsrail hükümetinin tahriklerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Cassif, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, "Bugün Kudüs'te yaşanan olay yalnızca polis cinayeti olarak tanımlanabilir. Hükümet koridorlarındaki tahrik görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Artık her Filistinli aksini kanıtlayana kadar 'terörist' olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.


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