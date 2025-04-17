Filistinli 20 yaşındaki tutuklu Filistinli, "Filistinli Esirler Günü"nde hayatını kaybetti
İsrail hapishanelerinde tutulan 20 yaşındaki Filistinli Musab Adili, Filistinli Esirler Günü'nde İsrail'in Soroka Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ramallah
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un güneyinde bulunan Huvvara beldesinden 20 yaşındaki Musab Adili'nin İsrail'in Soroka Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
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Açıklamada, "İsrail cezaevi sisteminin benzeri görülmemiş bir şekilde uyguladığı sistematik suçlar sonucu hayatını kaybedenler listesine Adili'nin de şehadeti eklendi." ifadesi kullanıldı.
Adili'nin 22 Mart 2024'te alıkonulduğu ve 13 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen açıklamada, Filistinli gencin hayatını kaybetme sebebinin henüz bilinmediğine dikkati çekildi.
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İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Adili'nin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden 64. Filistinli olduğu ve bunların 40'nın Gazzelilerden oluştuğuna vurgu yapıldı.
Hapishanelerdeki 64 Filistinlinin ölümüne ilişkin açıklamada, bunun "1967'den bu yana kayda geçen en kanlı dönemde en yüksek sayı" olduğuna dikkat çekildi.
İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 301'e çıktığı belirtildi.
Filistinliler, 1974'ten bu yana her 17 Nisan'ı "Filistinli Esirler Günü" olarak anıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.