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Dünya

Filistin'e destek gösterilerinde Güney Florida Üniversitesinde 10 öğrenci gözaltına alındı

Florida eyaletinin Tampa kentindeki Güney Florida Üniversitesinde, polis, Filistin destekçisi öğrencilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederek 10 göstericiyi gözaltına aldı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Filistin'e destek gösterilerinde Güney Florida Üniversitesinde 10 öğrenci gözaltına alındı

Ankara

Yerel kaynaklardaki haberlere göre, polis, Güney Florida Üniversitesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden öğrencilere müdahale etti.

Göz yaşartıcı gaz kullanan polis, 10 öğrenciyi gözaltına aldı.

Polisin, "plastik mermi" kullandığı da iddia edildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polis departmanından göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

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