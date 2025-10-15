Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin yönetimi, "Gazze'nin yeniden imarı için hazır olduğunu" açıkladı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetin Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için hazır olduğunu ve bu hedef doğrultusunda ulusal, bölgesel ve uluslararası istişareleri sürdürdüğünü söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Filistin yönetimi, "Gazze'nin yeniden imarı için hazır olduğunu" açıkladı Fotoğraf: Muhammed Eslayeh/AA

Ramallah

Mustafa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Hamas ve İsrail arasında yapılan ateşkes sonrasına dair açıklamalarda bulundu.

Filistin'in, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yılı aşkın süren soykırımından, "başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlete dönüşeceği" sözünü veren Mustafa, "New York Bildirgesi ve bugüne kadar 159 ülkenin tanınması, bu yolda kaydettiğimiz ilerlemenin en iyi kanıtıdır." ifadelerini kaydetti.

Mustafa, "İnşallah, savaşlardan, işgalden, (yasa dışı İsrail) yerleşimlerden uzak ve işsizliğin olmadığı bağımsız bir devlet istiyoruz." dedi.

Gazze halkına seslenen Mustafa, "Bu felakette yalnız bırakılmayacaksınız. İhtiyaç olan sadece ateşkes değil, hayatın tüm yönlerinin yeniden canlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Mustafa, Filistin yönetiminin Gazze'de ateşkes sonrası sürece ilişkin, "Zor koşullara ve karmaşık ortama rağmen hükümetimiz Gazze'nin yeniden inşası için planlarını tamamladı. Bu konuda ulusal, bölgesel ve uluslararası taraflarla görüşmelerini sürdürüyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten ateşkes ilan edilene kadar düzenlediği saldırılarda 68 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi de yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayının ardından 10 Ekim'de anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

