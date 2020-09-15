Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.
Ramallah
Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.