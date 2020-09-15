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Volkan Bozkır, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende konuşuyor
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Dünya

Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.

Muhammed Semiz   | 15.09.2020
Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak

Ramallah

Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.

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