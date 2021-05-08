Euro
10.03
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini 'İsrail ile ilişkileri kesmeye' çağırdı

Gazze'deki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, Arap ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Tel Aviv ile ilişkileri kesmeleri ve normalleştirme sürecini durdurmaları çağrısında bulundu.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 08.05.2021
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini 'İsrail ile ilişkileri kesmeye' çağırdı

Gazze

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini "meşruiyet sağlamak ve daha fazla suç işlemeye paravan oluşturmak" için kullandığı belirtildi.

"Siyonistlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da işlemeye devam ettiği ırkçı suçları durdurmak için tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiği" kaydedilen açıklamada, "Uluslararası toplumun sessizliği, işgalcilere halkımıza yönelik işlediği suçları sürdürmesi için paravan sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Arap ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirdiği saldırılara karşılık Tel Aviv ile ilişkileri kesmeleri ve normalleştirme sürecini durdurmaları çağrısı yapılan açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yöneticileri ve örgütleri, Kudüs'ü kurtarmak için hızlı bir şekilde harekete geçmeye ve orada nöbet bekleyenleri siyasi, ahlaki ve mali olarak desteklemeye davet edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar dozluk aşı sözleşmesine onay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bin 904'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 658 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 135 milyonu geçti
Dünya Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasını tartışıyor

Benzer haberler

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Kudüs’teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: Kudüs’teki son şiddet olaylarından endişeleniyoruz

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı Arap ülkelerini 'İsrail ile ilişkileri kesmeye' çağırdı

TBMM Başkanı Şentop: Mescid-i Aksa'da ibadet eden insanlara saldırı bir vahşettir

Filistin’den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı

Filistin’den uluslararası kuruluşlara Mescid-i Aksa için acil toplanma çağrısı
İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Kudüs'te 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Pakistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını şiddetle kınadı

Pakistan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını şiddetle kınadı