Filistin: Uluslararası toplum, Filistinli kadınların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan sağlamalı
Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Filistinli kadınlara uluslararası koruma sağlamada sorumluluğunu yerine getirme ve onların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan sağlama çağrısında bulundu.
Ramallah
Dışişleri Bakanlığından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.
"Filistinli kadınların, İsrail'in suçları ve yıkıcı politikalarından en fazla zarar gören ve etkilenen kesim olduğu” vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 12 bin 298'den fazla kadının hayatını kaybettiği, binlerce kadının da zorla yerinden edildiği" belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Filistinli kadının işgal hapishanelerinde sert ve insanlık dışı gözaltı koşullarıyla karşı karşıya kaldığı, çeşitli işkencelere, hücre hapsine ve tıbbi ihmallere maruz kaldığı belirtilerek, "Filistinli kadınların, soykırım, insanlığa karşı suçlar, zorla yerinden edilme ve etnik temizlik girişimlerinin en büyük yükünü taşıyan ve hayatta kalma mücadelesinin tam merkezinde yer aldığı" kaydedildi.
Açıklamada, uluslararası topluma, Filistinli kadınlara uluslararası koruma sağlamada sorumluluğunu yerine getirme ve onların güvenlik ve barış içinde yaşama haklarına imkan sağlama çağrısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.