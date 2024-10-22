Dolar
34.25
Euro
37.11
Altın
2,732.35
ETH/USDT
2,612.60
BTC/USDT
66,766.00
BIST 100
8,747.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara’da Angola Meclis Başkanı Carolina Cerqueira ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yoğun polis koruması altında baskın düzenledi.

Ekrem Biçeroğlu  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Istanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, "Sukot (Çardaklar) Bayramı" bahanesiyle üst üste üç gündür polis koruması altında Mescidi- Aksa'ya baskın yapan İsrailliler, Aksa'nın avlusunda Talmudik ayinler gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudilerin güvenliğini sağlamak için sabah saatlerinden itibaren Eski Şehir, Mescid-i Aksa ve çevresine onlarca İsrail polisi konuşlandırıldı.

Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in kapılarında konuşlandırılan İsrail polisi, ibadet etmek isteyen Müslümanların girişini engelledi.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazi Osman Çamlı: FETÖ elebaşının rezil olmuş halini daha çok görmeyi isterdim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız'dan "Göbekten bağlı olduğu topraklarda öldü" açıklaması
Kocaeli'de bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı

Benzer haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Nuri Pakdil'in külliyatı Ketebe Yayınları tarafından yeniden yayımlandı

Kudüs'te nöbette kalan son Osmanlı askerinin hikayesi sahneye taşındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 78 Filistinli öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 78 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet