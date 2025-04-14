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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kentinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti.

Zeynep Tüfekci Gülay  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını kesti

Ankara

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarında kurulan "Leshem" yerleşim biriminden bir grup İsrailli, Batı Şeria'nın Selfit kentine bağlı Deyr el-Belut ilçesine baskın düzenledi.

İsrailliler, Filistinli "Abdullah" ailesine ait zeytin ağaçlarına saldırdı.

Deyr el-Belut Belediye Başkanı Semir Nemr de ilçenin Irak et-Tute bölgesinde Filistinli çiftçi aileye ait 50 zeytin ağacının, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 2024 yılında Batı Şeria'da 16 bin 612 ihlal gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Açıklamaya göre İsrailliler, Filistinlilere ait konutlar, tarlalar ve araçlara saldırı düzenlerken, 10 bin 459'u zeytin ağacı olmak üzere 14 bin 212 ağaca zarar verdi.

İsrailliler, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 51 Filistin toprağını gasbederken, 2024 yılında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısı 770 bin 420'ye ulaştı.


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