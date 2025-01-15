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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de esir değişimi kapsamında serbest kalacak tutuklular için hazırlanıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında son aşamasına gelindiği açıklanan esir değişimi kapsamında serbest bırakılacak tutukluları karşılamak üzere hazırlık yapıyor.

Awad Rjoob, Hamdi Yıldız, Mahmut Geldi  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de esir değişimi kapsamında serbest kalacak tutuklular için hazırlanıyor

Ramallah

Sağlık Bakanlığı Hastaneler ve Acil Servislerden Sorumlu Müsteşar Yardımcı Vekili Dr. Mutasim Muhaysin tarafından hastane müdürlerine gönderilen genelgede söz konusu hazırlığa ilişkin yapılması gerekenler sıralandı.

Genelgede, serbest bırakılacak tutuklular için muayene, tetkik, tedavi ve gerekli tıbbi yardımı sağlamak üzere bir dahiliye kliniği ve bir cerrahi kliniğinin hazırlanması ve donatılması için acil çalışma yürütülmesi istendi.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuş, Katar Dışişleri Bakanlığı da anlaşmayı duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında hayatını kaybeden 6 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralanan kişilerin Cenin Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 843 Filistinli hayatını kaybetti.

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