Dolar
25.95
Euro
28.34
Altın
1,928.91
ETH/USDT
1,884.00
BTC/USDT
30,397.00
BIST 100
5,730.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Filistin yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan söylemlerinin, “hükümetinin barışa düşmanlığının resmi itirafı” olduğunu belirtti.

Mücahit Aydemir  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun "bağımsız bir Filistin devleti kurulması arzusunun bastırılması gerektiğine” yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Netanyahu'nun açıklamaları, iki devletli çözüm ilkesini uygulamayı reddeden İsrail hükümetinin barışa olan düşmanlığının resmi itirafıdır.” ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun söyleminin, “uluslararası meşruiyeti ve uluslararası hukuku tanımayan İsrail'in gerçek niyetini dünyaya gösterdiği” vurgulanan açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, güvenlik ve istikrarın sağlanması için "tek çözüm" olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Meclis’in dış güvenlik komitesinin yakın tarihli bir oturumunda, Filistin yönetimine yardım etmeye hazır olduklarını ve bunun kendi çıkarlarına uyduğunu savunmuştu.

Netanyahu, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir soruyu ise "Filistin'in bağımsız bir devlet kurma arzusunun bastırılması gerekir." şeklinde yanıtlamıştı.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun-Ordu kara yolunda trafik yoğunluğu
Sabiha Gökçen Havalimanı, yolcu ve uçuş sayısında yeni rekora ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile telefonda görüştü
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 34 şüpheli yakalandı
Bayram süresince yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Benzer haberler

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

Filistin: Netanyahu'nun bağımsız Filistin’i reddetmesi, barışa düşmanlığının resmi itirafıdır

3 SORUDA - Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi

Ukrayna, İsrail'i "apaçık Rus yanlısı" pozisyon almakla suçladı

İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 25'inci haftasında yine meydanlarda

İsrailliler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı protestoların 25'inci haftasında yine meydanlarda
İsrail ordusu: İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları milliyetçi terörizmdir

İsrail ordusu: İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları milliyetçi terörizmdir
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nden İsrail'e "Batı Şeria'daki şiddeti durdurma" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet