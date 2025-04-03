Filistin: Macaristan'ın Netanyahu'yu kabul etmesi, uluslararası adalet ve hukuku hafife almaktır
Filistin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etmesini "uluslararası adalet ve hukuku hafife almak" olarak değerlendirdi.
Ramallah
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu'nun Budapeşte'de Macar mevkidaşı Orban'la görüşmesine tepki gösterildi.
Açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'yu kabul etmek, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastalar dahil olmak üzere halkımızın ve Filistinli sivillerin kanı pahasına uluslararası adaleti ve hukuku hafife almaktır." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü "soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak" politikalarını tırmandırdığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşmenin, Netanyahu ve hükümetini suç işlemeye, uluslararası adalet sürecini baltalamaya ve cezasızlık politikasını sürdürmeye teşvik ettiği belirtildi.
Orban ve Netanyahu'nun soykırım, zorla yerinden etme ve ilhakın yanı sıra Filistin halkının uluslararası alanda tanınan haklarını hiçe sayan basın toplantısının da kınandığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca bunun uluslararası ilişkilerde tehlikeli bir aksaklığı teşkil ettiği kaydedildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Orban'la görüşmüştü.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, başbakanlık görevine geldiği ilk yıllarda UCM'ye katılma kararı için imza attığını, bugün de ayrılmak için yine bu kararın altına imzasını koyduğunu söylemişti.
Netanyahu da Avrupa'da ülkesini anlayan birkaç ülkeden birinin Macaristan olduğunu ileri sürerek, Orban'ı dostu olarak tanımlamıştı.
UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.