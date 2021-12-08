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Dünya

Filistin lideri Abbas'tan 'İsrail'in saldırganlığına karşı farklı seçeneklere başvurabilecekleri' mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan tavrının sürmesi halinde farklı seçeneklerle önlem alabileceklerini söyledi.

Mehmet Akif Turan   | 08.12.2021
Filistin lideri Abbas'tan 'İsrail'in saldırganlığına karşı farklı seçeneklere başvurabilecekleri' mesajı

Tunus

Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Abbas, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Abbas, "İşgal güçlerinin Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırgan tavrının devam etmesi durumunda, ülke olarak yakın zamanda farklı seçeneklerle önlem alabiliriz. Bir ay içerisinde Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi, halkımızın yararına kararlar almak için toplanacak." ifadelerini kullandı.

Abbas ayrıca Filistin davasına zarar veren bölünmüşlüğe son verme zamanının geldiğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de "Tüm dünyaya ve insanlığa sesleniyorum; Filistinlilerin bir asrı aşkın zamandır devam eden mağduriyetlerini sonlandırmanın zamanı geldi." dedi.

Filistin'e her zaman destek olacaklarını vurgulayan Said, şunları kaydetti:

"Filistin davası kalbimizde ve ruhumuzda olduğu müddetçe, Filistinlilerin hakkı hiçbir zaman kaybolmayacak. Onları vatanlarından etmek istediler fakat bunu başaramadılar, hiçbir zaman da başaramayacaklar. Bizim Yahudiler ile bir sorunumuz yok, bizim sorunumuz işgalcilerle."

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, Cumhurbaşkanı Said'e "Filistin Devleti Liyakat Nişanı"nı takdim etti.

Resmi ziyareti için dün Tunus'a gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın görüşmelerini tamamlamasının ardından bu akşam ülkeden ayrılması bekleniyor.

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