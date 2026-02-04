Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raid en-Nims, Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyururken İsrail sınır geçişinin anlaşma ve taahhütlere uygun olarak açıldığını öne sürdü.

04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Filistin Kızılayı: Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılacak hasta ve yaralı tahliyesi askıya alındı Fotoğraf: Ahmed Sayed/AA

Ankara

Nims, basına yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Rehabilitasyon Hastanesi'nden üçüncü grup yaralı ve hasta tahliyesinin ertelendiği bilgisini aldıklarını belirtti.

Filistin Kızılayı’na bağlı ekiplerin tahliye süreci için her türlü teknik hazırlığı gerçekleştirdiğini belirten En-Nims, "Rehabilitasyon Hastanesi’nde bulunan hasta ve yaralıların üçüncü grubunu tahliye etmek için hazır bir şekilde bekliyorduk. Ancak, maalesef tahliyelerin ertelendiği bilgisini aldık." dedi.

Tahliyenin ertelenmesinin sebebi konusunda Nims, "Hiçbir neden yoktu. Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bugünkü tahliyenin ertelendiği bilgisi aldık." ifadelerini kullandı.

Nims, tahliye edilmesi planlanan hasta sayısını bilmediğini kaydederek, "Filistin Kızılayı olarak, hastaları tekrar kabul etmeye ve sağlık durumlarına uygun güvenli bir tahliye süreci sağlamak için donatılmış ambulanslarla taşımaya tamamen hazırız." şeklinde konuştu.

COGAT, DSÖ'nün koordinasyon ayrıntılarını sunmadığını ileri sürdü

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Refah Sınır Kapısı'nın anlaşma ve İsrail'in taahhüdüne uygun olarak bu sabah da açıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Refah'a gelen Gazze Şeridi sakinlerin koordinasyonundan sorumlu olan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), prosedürle ilgili nedenlerden dolayı gerekli koordinasyon ayrıntılarını sunmadığı iddia edilerek ayrıntılar sunulduğunda hasta ve refakatçilerin Refah'tan Mısır'a geçişlerinin kolaylaştırılacağı savunuldu.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girişlerde Filistinlilere ağır şartlar getirdi

Anadolu Ajansı muhabirinin Refah sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne geçen Filistinlilerden aldığı bilgiye göre, İsrail Filistinlilerin yanlarına yalnızca bir çanta, telefon ve az miktarda para bulundurmalarına izin verirken oyuncak ve sulara dahi el koydu.

İsrail, 2 Şubat'ta yayaların kısıtlı giriş-çıkışına açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan ilk gün yalnızca 12 kişinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin verdi. Filistin Kızılayı ise İsrail'in Mısır'a geçmesi planlanan 45 hasta ve 90 refakatçi arasından 29 hasta ile 50 refakatçinin Gazze Şeridi'nden ayrılmasına izin vermediğini bildirdi.

Gazze asıllı Pulitzer Ödüllü yazar Musab Ebu Taha ise Amerikan X hesabından İsrail'in getirdiği ağır şartları sıralayan talimat yazısının fotoğrafını paylaştı.

Talimat yazısında, Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin yanında yalnızca kıyafet ve kişisel belgelerinin bulunduğu bir çanta ve girişten 24 saat önce bildirmek kaydıyla yalnızca 600 dolar para getirebileceği görüldü.

Şahsi telefon dışında hiçbir elektronik eşyanın girişine izin verilmeyeceği belirtilen yazıda, su dahil hiçbir sıvı ürünün Gazze'ye girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

40 Filistinli Gazze'ye döndü, 40 kişi de Mısır'a geçti

Uluslararası baskılar sonucu İsrail'in 2 Şubat'ta kısıtlı olarak açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan salı günü de sınırlı da olsa giriş ve çıkış yapan Filistinliler oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, aralarında kadın ve çocuğun bulunduğu 40 Filistinli, Mısır'dan Gazze'ye geri döndü.

Çok sayıda kişi Gazze'ye dönen yakınlarını karşılamak için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde toplandı. Mısır'dan dönen Filistinlileri taşıyan otobüsün Nasır Hastanesine ulaşmasıyla sevinç yaşandı.

Yakınlarını karşılamak için toplanan Filistinliler, Gazze'ye dönen Filistinlilerin içinde olduğu otobüsü sevinçle karşıladı. Aylar sonra birbirlerine kavuşan Filistinliler, gözyaşlarına hakim olmadı.

Öte yandan güvenlik kaynakları, salı günü Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden 14'ü hasta, 26'sı da onların refakatçisi olmak üzere 40 Filistinlinin Mısır'a geçtiğini aktardı.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışına izin verdiği Filistinli sayısı 2 Şubat'ta olduğu gibi salı günü de beklenin altında kaldı.

Tel Aviv makamlarından resmi açıklama yapılmasa da İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'ndan her gün 150 Filistinlinin Mısır'a geçişine, 50 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı üzerinden sadece 5'i hasta 20 kişinin Mısır'a geçmesine, kadın ve çocuklardan oluşan 12 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin vermişti.

