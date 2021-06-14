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Dünya

Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de "Değişim hükümeti" olarak tanımlanan yeni Naftali Bennett hükümetinin eskilerinden farklı olmayacağını belirtti.

Hamdi Yıldız   | 14.06.2021
Filistin, İsrail'deki yeni hükümetin eskilerinden farklı olmasını beklemiyor

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in yeni hükümet hakkında bir hüküm vermesi için bir dizi soru sordu.

Bennett hükümetinin "Değişim hükümeti" olarak nitelenmesinin "Netanyahu'nun çekilmesi" dışında doğru olmadığına işaret edilen açıklamada "Yeni hükümet eskilerinden farklı olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Bennett hükmetinin işgalci yerleşimler ve Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin tutumu nedir? Kudüs ve oraya ilişkin tarihi ve hukuki duruma ilişkin tutumu nedir? İmzalanan anlaşmalara ilişkin tavrı nedir? Uluslararası meşruiyetin aldığı kararlara karşı tavrı ne olacak? İki devletli çözüm, toprak karşılığında barış temelindeki müzakerelere yönelik tutumu nedir?" şeklinde sorular yöneltildi.

Filistin'in bu yeni hükümete ilişkin hükmünün, onun söz konusu durumlarda ve ilerleyen günlerde gireceği sınavlarda takınacağı tutuma bağlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümetin gireceği sınavlar arasında "Kudüs'te düzenlenmesi planlanan "Bayrak Yürüyüşü", Nablus'un güneyinde Subeyh Dağı'na kurulan gayrimeşru yerleşim birimlerinin yıkılması, Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden ihlaller, Kudüslülere yönelik tehcir tehditleri, Gazze ablukası ve Gazze'nin yeniden imarının" yer aldığı ifade edildi.

Netanyahu dönemi sona erdi

İsrail’de Gelecek Var lideri Yair Lapid ve Yamina lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti, dün akşam Mecliste yapılan oylamada güven oyu almıştı.

Lapid-Bennett koalisyonunun güven oyu almasıyla Netanyahu 12 yıl aralıksız elinde tuttuğu başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.


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