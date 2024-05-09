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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Futbol Federasyonu: İsrail saldırılarında 256 futbolcu, yönetici ve teknisyen öldürüldü

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 256 Filistinli futbolcu, yönetici ve teknisyeni öldürdüğünü söyledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Filistin Futbol Federasyonu: İsrail saldırılarında 256 futbolcu, yönetici ve teknisyen öldürüldü

Ramallah

Racub, Filistinli medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

İsrail’i Filistin halkı ve Filistinli sporculara karşı "soykırım" yapmakla suçlayan Racub, "İsrail, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 11’i Batı Şeria’da olmak üzere 256 Filistinli sporcu, yönetici ve teknisyeni öldürdü." ifadelerini kullandı.

Sayısını bilemedikleri onlarca sporcunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda enkaz altında kaldığını ifade eden Racub, yüzlerce sporcunun da tutuklandığını belirtti.

Racub, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında "Gazze'deki tüm spor kurumlarını yok ettiğini, yıkıldıktan sonra da onları Guantanamo ve Ebu Gureyb hapishanelerine benzer gözaltı ve tutuklama yerlerine dönüştürdüğünü" vurguladı.

İsrail’in saldırıları sonucu ayrıca 45’i futbol branşında olmak üzere 55’ten fazla tesisin yıkıldığını kaydeden Racub, işgal altındaki Batı Şeria'da da 11 sporcunun İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.


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