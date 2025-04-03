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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana 63 Filistinli öldü

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde 63 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gülşen Topçu  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana 63 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin televizyonu "pbc"nin internet sitesinde, Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar'ın, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Neccar, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aldığı 32 askeri karar ile 77 baskıcı düzenlemenin, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik ihlallerde benzeri görülmemiş bir artış yaşanmasına neden olduğunu ve 63 Filistinlinin öldüğünü dile getirdi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumunun, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinden sonra sıfır noktasına geri döndüğünü kaydeden Neccar, temiz kıyafet ve temizlik malzemesi girişi ile duş almanın yasaklanması nedeniyle uyuz hastalığında artış yaşandığına işaret etti.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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