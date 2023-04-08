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Dünya

Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur

Filistin direniş grupları, Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminin, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Müslümanlara karşı işlediği "suçlara" verilmiş tabii bir cevap olduğunu belirtti.

Mohammed Majed, Gülşen Topçu  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Filistin direniş grupları: Tel Aviv'deki çifte saldırı, İsrail'in işlediği suçların tabii sonucudur

Gazze

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaşanan çifte saldırıyla ilgili 5 direniş grubundan yazılı açıklama yapıldı.

Hamas'ın açıklamasında, "Biz İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının, burayı Yahudileştirme ve zamansal ve mekansal olarak bölme çalışmalarının sonuçlarına karşı her zaman uyardık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Siyonist düşmanın, Filistin halkına ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal mekanlara yönelik saldırılarının, Filistin içinde ve dışındaki direniş ateşini körükleyeceği hatta tüm bölgeyi patlama noktasına getireceği ve bunun sorumlusunun sadece İsrail olduğu vurgulandı.

Hamas açıklamasında, Batı Şeria, Gazze ve Lübnan'daki direniş gruplarının "kahramanca eylemlerini" kutlarken İsrail'e de Filistin halkına ve kutsal mekanlara yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

İslami Cihad sözcüsü Tarık İzzeddin de yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki saldırıları kutladı ve bunların İsrail'in işlediği suçlara verilmiş tabii ve meşru bir cevap olduğunu dile getirdi.

İzzeddin, "Tel Aviv saldırılarının, İsrail'in siyasi, askeri ve güvenlik sistemine vurulmuş güçlü bir darbe olduğu ve direnişin "elinin" İsrail'in içlerine kadar uzandığını gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Merkez Komitesi üyesi Mahir Mizhir de açıklamasında, Tel Aviv saldırılarının, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve Mescid-i Aksa baskınlarının doğal sonucu olduğunu aktardı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de açıklamasında, çifte saldırının, İsrail'in işlediği suçlara verilmiş cevap olduğunu kaydetti.

Mücahidin Hareketi ise söz konusu saldırının, direniş güçlerinin İsrail'e vurduğu yeni bir darbe olduğunu ve bu sayede işgalcinin kırılganlığı ve zayıflığının ortaya çıktığını belirtti.

Açıklamada, Tel Aviv'deki çifte saldırının, Kudüs, kutsal mekanlar ve Filistin halkına yönelik saldırıları püskürtmek için farklı cepheler arasındaki var olan uyumu yansıttığı vurgulandı.

Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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