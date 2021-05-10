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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı’nda gerginlik sürüyor.
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Dünya

Filistin direniş grupları, İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için 18.00'e kadar süre verdi

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e saat 18.00'e kadar mühlet verdiklerini bildirdi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 10.05.2021
Filistin direniş grupları, İsrail'e Mescid-i Aksa'daki polisleri çekmesi için 18.00'e kadar süre verdi

Gazze

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, Ortak Operasyon Odasının aldığı kararı duyurdu.

Ebu Ubeyde, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki güçlerini çekmesi ve son olaylarda gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e bugün saat 18.00'e kadar süre verildiğini aktardı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Bugün sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenlemişti. Filistinliler, gösteri sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Mescid-i Aksa’nın çevresindeki gerilim devam ediyor.

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