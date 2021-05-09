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Dünya

İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail’in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma planını protesto edenleri dağıttı.

Esat Fırat   | 09.05.2021
İsrail polisi Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere müdahale etti

Kudüs

Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde, İsrail’in zorla evlerinden tahliye etme kararı verdiği Filistinliler iftar sonrası mahallede gösteri düzenledi.

Göstericiler, İsrail karşıtı tekbir ve sloganlar attı.

İsrail polisi, atlı birliklerin de yardımıyla göstericilere müdahalede bulundu.

                    

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin müdahalesinde bir gazeteci yaralanırken, birkaç Filistinli de gözaltına alındı.

Filistinli ailelerin mücadelesi devam ediyor

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları kararı vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin evlerini boşaltmaları kararına yönelik itirazlarını reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada da nihai karar hazirana ertelendi.

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