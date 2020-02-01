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Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.

Mehmet Nuri Uçar   | 01.02.2020
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Ramallah

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.

Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." ifadesini kullandı.

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