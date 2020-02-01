Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.
Ramallah
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim." dedi.
Abbas, "ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim." ifadesini kullandı.
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