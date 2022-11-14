Dolar
18.61
Euro
19.12
Altın
1,757.07
ETH/USDT
1,248.00
BTC/USDT
16,695.00
BIST 100
4,554.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için cenaze töreni düzenleniyor Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan için cenaze töreni düzenleniyor BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu'nun barışa inanmayan biri olduğunu ancak onunla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Mahmut Geldi   | 14.11.2022
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız

Ramallah

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Mısır'da yayın yapan bir televizyon kanalına konuştu.

İsrail'de yeni hükümeti kurma görevini alan aşırı sağcı Likud Partisi lideri Netanyahu'ya değinen Abbas, "Netanyahu'yu uzun zamandan beri tanıyorum ve onunla çok çalıştım. O barışa inanmayan bir adamdır, işgalin sonsuza kadar kalıcı olacağına inanıyor." dedi.

Başka seçenekleri olmadığı için Netanyahu ile çalışmak zorunda kalacaklarını dile getiren Abbas, halk direnişine bağlılıklarını teyit ederek, silahlı mücadele yerine siyasi araçları kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Filistin meselesinde, ABD'nin müdahil olduğu 1993 yılından beri bir adım dahi ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Abbas, "ABD'li yetkililerle iletişimlerimiz sürüyor ve İsraillilerle de görüşmeler oluyor. Bizler de kendilerine (İsraillilere), Oslo Anlaşması'na aykırı olan tek taraflı çalışmaları durdurmalarını ilettik." diye konuştu.

"Hamas, FKÖ'yü Filistin halkının temsilcisi olarak kabul etmeli"

ABD'nin Joe Biden yönetimi dönemindeki tutumuna da değinen Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin, İsrail'i tanıdıktan sonra Filistin olan ikinci devleti tanıma gibi bir adım atmadığına işaret etti.

Abbas, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı konusuna ilişkin ise "Hamas'ın, uluslararası meşruiyetin yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (FKÖ) Filistin halkının temsilcisi olarak kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Cezayir'de uzlaşı anlaşmasının sağlandığını ve geriye bunun uygulanmasının kaldığını aktaran Abbas, "Üzerinde mutabık kaldığımızı uygulamak için bir araya geleceğiz. Tabi ki dünyadaki önemli bazıları, bu uzlaşının sonuç vermesini istemiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin seçimleri konusuna da değinen Abbas, "Bizim önümüzde bir tek sorun var. İsrail, Kudüs'te seçimlerin gerçekleşmesine izin vermiyor. Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'ün olmadığı hiçbir seçimi yapamam." diye konuştu.

Abbas, Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistin ile ilgili kararlarına ilişkin ise, "BM'den ümidi kesmek üzereyiz. BM Genel Kurulu'ndan 754 ve BMGK'den 94 karar çıktı ancak bunlardan hiçbirini uygulamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, tüm baskılara rağmen Filistin'in BM'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır
İstanbul'daki terör saldırısını 'turizm' vurgusuyla aktaran New York Times Twitter'da tepki topladı
İstanbul Valisi Yerlikaya: Hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'ya getirildi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız

İsrail, Filistinli bedevi köyü Arakib'i 209'uncu kez yıktı

Filistinli öğretmen tarihi eserlerden oluşan 10 bin parçalık koleksiyonunu müzelerde sergiliyor

Yasir Arafat, vefatının 18'inci yıl dönümünde Gazze'de binlerce kişi tarafından anıldı

Yasir Arafat, vefatının 18'inci yıl dönümünde Gazze'de binlerce kişi tarafından anıldı
Filistin davasının unutulmaz lideri: Yasir Arafat

Filistin davasının unutulmaz lideri: Yasir Arafat
İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Filistinli gazeteci bulunuyor

İsrail hapishanelerinde tutuklu 21 Filistinli gazeteci bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet