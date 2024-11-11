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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin askıya alınması" çağrısında bulundu.

Safiye Karabacak  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınması çağrısı yaptı

Riyad

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuşan Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının ABD'nin desteğiyle devam ettiğine işaret ederek, "Uluslararası toplum Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmada başarısız oldu." dedi.

Abbas, "İsrail saldırılarını durdurulması, Gazze'ye yardım ulaştırılması ve işgalcilerin geri çekilmesi" yönündeki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasının gerekliliğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BMGK ve BM Genel Kuruluna "uluslararası hukuka uymadığı sürece İsrail'in BM üyeliğini askıya almaları" çağrısında bulundu.

Uluslararası toplumundan Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik "terörü" durdurmak için eyleme geçmesini isteyen Abbas, tüm dünya ülkelerine İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme ve yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistinlilere yardım sağlayan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararını "felaket" olarak nitelendiren Abbas, "UNRWA'yı güçlendirme ve mali koruma ağını sürdürme ihtiyacını vurguluyoruz." dedi.

Riyad'ın başlattığı iki devletli çözüm ittifakından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Abbas, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün korunması gerektiğini kaydetti.

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