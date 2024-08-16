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Dünya

Filistin Başbakanı Mustafa, İngiliz ve Fransız Bakanlar ile Gazze'deki savaşı görüştü

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını durdurma çabalarını ele aldı.

Awad Rjoob, Ali Semerci  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Filistin Başbakanı Mustafa, İngiliz ve Fransız Bakanlar ile Gazze'deki savaşı görüştü

Ramallah

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, Lammy ve Sejourne ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurma çabalarının ilerletilmesi, Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarının güçlendirilmesi ve İsrail ordusu ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması konusu masaya yatırıldı.

Başbakan Mustafa, iki ülkenin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve bölgede gerginliklerin önlenmesine dönük çabalarını takdir ettiklerini kaydetti.

Mustafa, Fransa ve İngiltere'nin bağımsız, tam egemen Filistin devletini tanıması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşünün uygulanmasının takipçisi olması gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı Mustafa, savaş durduktan hemen sonra Gazze Şeridi'nde çalışma ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki kurumları tek yönetim ve tek hükümet çatısı altında birleştirmeye yönelik planları hazırladığını aktardı.

Mustafa, hükümetin, ulusal otoritenin kurulduğu ilk günden bugüne kadar Gazze Şeridi'nde eğitim, sağlık, su, elektrik ve günlük ihtiyaçlar dahil tüm temel hizmetlerin sunulması sorumluluğunu üstlenerek bu sorumluluğunu kesintisiz yerine getirdiğini kaydetti.

İngiliz ve Fransız Bakanlar ise Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve yardımların ulaştırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, tek seçeneğin bölgedeki gerilimi durdurmak olduğuna dikkati çekti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki gerilim ve Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler ve mülklerine yönelik saldırılarına karşı çıkan Bakanlar, Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

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