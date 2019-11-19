'ABD Yahudi yerleşim kararıyla uluslararası kanunları hafife alıyor'

Euro
6.35
Dolar
5.73
BIST 100
107,067.90
Altın
1,470.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törende konuşuyor
logo
Dünya

Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor

Filistin Başbakanı Iştiyye, ABD'nin Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararı almasının, uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini belirtti.

Gülşen Topçu   | 19.11.2019
Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD'nin kararı uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geliyor

Ramallah

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, "ABD'nin İsrail'deki en radikal akımlardan birinin tarafgirliğini yapması, onu, uluslararası kanunların temel ilkelerini görmekten alıkoyuyor. Bu, başbakanlık yarışının son anlarında Binyamin Netanyahu'ya destek olma çabasından başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili açıklamalarının, bunların inşasını suç sayan uluslararası kanunların hafife alınması anlamına geldiğini kaydeden Iştiyye, uluslararası topluma, barışın tesis edilmesi için sarfedilen çabaları baltalayan bu tür "tehlikeli" açıklamalara karşı çıkma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

'İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır'

'İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır'

ABD'li isimlerden yönetimin Yahudi yerleşimleri kararına tepki

'ABD Yahudi yerleşim kararıyla uluslararası kanunları hafife alıyor'

Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil

Pompeo: ABD'ye göre Batı Şeria'daki yerleşimler artık hukuka aykırı değil
'ABD, stratejik istikrarı bilinçli olarak bozuyor'

'ABD, stratejik istikrarı bilinçli olarak bozuyor'
Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı