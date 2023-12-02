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Dünya

Filipinler'in Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Filipinler'in Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

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