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Dünya

Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melike Pala  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Filipinler'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Aras-Asan bölgesinin 35 kilometre kuzeydoğusunda 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin yaklaşık 30,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

USGS, bugün, Mindanao Adası'nın doğu açıklarında, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmiş, daha sonra depremin şiddetini 6,6 olarak güncellemişti.

Filipinler'de dün 7,6 büyüklüğünde deprem olmuştu

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, depremde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

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