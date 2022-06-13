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Dünya, Koronavirüs

Filipinler’de 'kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir' uyarısı

Filipinler’de toplum içinde maske takmayan kişilerin gözaltı işlemi ile karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 13.06.2022
Filipinler’de 'kamuya açık alanlarda maske takmayanlar gözaltına alınabilir' uyarısı Fotoğraf: Dante Diosina Jr/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Müsteşarı Epimaco Densing, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının hafiflemesine rağmen, ulusal acil sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun sürdüğünü belirtti.

Densing, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin "kamuya açık alanlarda maske takılması" emrine karşı gelmenin gözaltı işlemine yol açabileceğini vurguladı.

Cebu eyaleti Valisi Gwendolyn Garcia'nın isteğe bağlı maske kullanılması kararını hatırlatan Densing, Cebu eyaleti de dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda maske zorunluluğuna uyulması gerektiğini aktardı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarında geçen hafta artış yaşandığı ancak hastalığın hafif atlatıldığı belirtildi.

Ülkede, son 24 saatte 386 kişi Kovid-19'a yakalandı, toplam vaka sayısı 3 milyon 693 bin 608'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Duterte, 30 Haziran’da 6 yıllık görev süresinin bitmesi nedeniyle görevini Ferdinand Marcos’a devredecek.

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