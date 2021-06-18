Euro
10.39
Dolar
8.72
BIST 100
1,414.15
Altın
1,776.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ülkesine döndü

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, 10 yılın ardından ülkesine geldi.

Fatma Esma Arslan   | 18.06.2021
Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ülkesine döndü Fotoğraf: Cyrille Bah/AA

Dakar

Sürgündeki eski Fildişi Cumhurbaşkanı Gbagbo, 10 yıl sonra ülkesine döndü

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo, 10 yıl sonra ülkesine döndü. 2010'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası çıkan olaylar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından beraat eden Gbagbo, partisi Fildişi Halk Cephesi'nin (FPI) başkent Abidjan'daki genel merkezine gelerek burada konuşma yaptı. ( Cyrille Bah - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) insanlığa karşı suç işlemekle yargılanan ve mart ayında aklanan Gbagbo, Brüksel'den havalanan tarifeli uçakla Abidjan'daki Felix Houphouet Boigny Havalimanı'na ulaştı.

Burada eşi, çocukları ve destekçileri tarafından karşılanan Gbagbo, daha sonra partisi Fildişili Halk Cephesi'nin (FPI) genel merkezine giderek, partililerle bir araya geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Gbagbo, ülkesine dönmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, UCM'nin hakkındaki beraat kararını onamasının ardından 11 Mayıs'ta, 76 yaşındaki Gbagbo'nun ülkeye dönmekte özgür olduğunu duyurmuştu.

Gbagbo, 2010'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı.

Gbagbo ile Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

İnsanlığa karşı işlenen suçlardan beraat

Seçim sonrası çıkan olayların sorumlusu olarak 11 Nisan 2011'de yakalanan Gbagbo, 30 Kasım 2011'de insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle UCM'ye sevk edilmişti.

UCM, bu suçla yargılanan ilk Cumhurbaşkanı Gbagbo hakkında, 15 Ocak 2019'da, olaylarla ilgili yeterli delil sunulamadığı gerekçesiyle beraat kararı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı
Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Moskova'da 'daha agresif ve hızlı yayılan mutasyonlu Kovid-19' alarmı

Benzer haberler

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ülkesine döndü

Fildişi Sahili'nin sürgündeki eski Cumhurbaşkanı Gbagbo ülkesine döndü

Sürgündeki eski Fildişi Cumhurbaşkanı Gbagbo, 10 yıl sonra ülkesine dönüyor