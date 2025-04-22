Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
Burkina Faso'da ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.
Dakar
Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellendiğini bildirdi.
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Söz konusu saldırı hazırlığının Fildişi Sahili'nde yapıldığını belirten Sana, olaya karışan bazı subayların da Abidjan'a kaçtığını kaydetti.
Sana, olayla ilgili bazı gözaltılar yapıldığını ancak söz konuşu girişimin planlayıcılarının Fildişi Sahili'nde olduğunu vurguladı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.