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Dünya

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Burkina Faso'da ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.

Fatma Esma Arslan Özdel  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Dakar

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellendiğini bildirdi.

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Söz konusu saldırı hazırlığının Fildişi Sahili'nde yapıldığını belirten Sana, olaya karışan bazı subayların da Abidjan'a kaçtığını kaydetti.

Sana, olayla ilgili bazı gözaltılar yapıldığını ancak söz konuşu girişimin planlayıcılarının Fildişi Sahili'nde olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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