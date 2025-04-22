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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'da araçları hedef aldığı saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bazı araçlara düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
İsrail ordusunun Lübnan'da araçları hedef aldığı saldırılarda 2 kişi öldü

Beyrut

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Aley ilçesinin Bavarta beldesinde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangının tarım arazisine sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin, vurulan araçtan 1 kişinin cansız bedenini çıkardığı aktarıldı.

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Lübnan'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen El-Cemaa el-İslamiyye'den yapılan açıklamada ise Bavarta beldesindeki İsrail saldırısında yaşamını yitiren kişinin üniversitede eğitim görevlisi Hüseyin İzzet Atevi olduğu belirtildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güney bölgelerinde uçuşlarını sürdüren İsrail'e ait hava araçları, Sur kentine bağlı El-Hınniye beldesinde bir kamyonet ile bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, El-Hınniye beldesindeki saldırıda 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

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