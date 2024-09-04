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Dünya

Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin son haftalarda yavaşladığını ortaya koydu

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, geçen rapor döneminde 5 olan yatay veya azalan ekonomik faaliyet bildiren bölge sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Fed'in Bej Kitabı, ekonomik faaliyetin son haftalarda yavaşladığını ortaya koydu

New York

ABD Merkez Bankası (Fed), son haftalarda ülke genelinde ekonomik faaliyetin yavaşladığını ve fiyatlarda ılımlı artışlar yaşandığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun eylül sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonomik faaliyetin 3 bölgede hafif artış gösterdiği ve geçen rapor döneminde 5 olan yatay veya azalan faaliyet bildiren bölge sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Raporda, istihdam seviyelerinin genel olarak sabit kaldığı, işten çıkarmaların nadir olduğu, ücret artışlarının da ılımlı seviyede bulunduğu bildirildi.

Üretim faaliyetinin çoğu bölgede azaldığı belirtilen raporda, bölgelerde genel olarak ekonomik faaliyetlerin gelecek aylarda istikrarlı kalmasının veya bir miktar iyileşmesinin beklendiği, 3 bölgede ise hafif düşüş öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, "Genel olarak bakıldığında, son raporlama döneminde fiyatlarda ılımlı bir artış yaşandı." ifadesine yer verilirken, gelecek aylarda fiyat ve maliyet baskılarının daha da sabitlenmesinin veya azalmasının beklendiği kaydedildi.

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