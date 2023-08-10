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Dünya

FBI'ın birden çok bürosunun bazı Katolikleri "potansiyel teröristler" olarak fişlediği iddiası

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunun "münferit bir büronun faaliyeti" olarak belirttiği, geleneksel Katolikleri "potansiyel yerel teröristler" olarak fişleme çalışmasının, birden fazla FBI bürosunun yer aldığı bir uygulama olduğu iddia edildi.

Tuğçenur Akgün  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
FBI'ın birden çok bürosunun bazı Katolikleri "potansiyel teröristler" olarak fişlediği iddiası

New York

ABD'de Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan ve anayasal haklarla ilgili bir alt komitenin başkanı olan Mike Johnson, FBI Direktörü Christopher Wray'e konuyla ilgili mektup gönderdi.

FBI'ın Virginia'daki Richmond saha ofisinin "geleneksel Katolikleri", "potansiyel yerel teröristler" olarak hedef alan bilgi notları üretmek üzere birden fazla FBI saha ofisiyle koordineli şekilde çalıştığını gösteren belgeden bahseden Jordan ve Johnson, söz konusu belgenin yeni yayımlanan versiyonunun Wray'in konuya ilişkin ifadesiyle çeliştiğini kaydetti.

Jordan ve Johnson, FBI'ın Portland ve Los Angeles saha ofislerinin geleneksel Katolikleri "potansiyel yerel teröristler" olarak değerlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek konuya ilişkin detaylı bilgi talep etti ve Wray'i önceki ifadesini değiştirmeye davet etti.

Temsilciler Meclisindeki bazı Cumhuriyetçi üyeler, FBI'ın bazı Katolikleri "aşırılık yanlısı" olarak hedef aldığını öne sürerek FBI'ın Richmond ofisince üretilen belgeyi gündeme getirmişti.

"Radikal, gelenekselci Katoliklerin", Yahudi, göçmen ve LGBTQ karşıtı olduğu ve beyazların üstünlüğüne inandığına dair imalarda bulunulan belgeyle ilgili FBI Direktörü Wray, bunun "bir saha ofisinin bir ürünü" olduğunu ve FBI standartlarını karşılamadığını savunmuştu.

Wray, belgeyi öğrendiği anda dehşete kapıldığını ve FBI sistemlerinden kaldırılmasını emrettiğini söylemişti.

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