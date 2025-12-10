Fas'ta iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti
Fas'ın kuzeyindeki Fez kentinde iki binanın çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Rabat
Fes Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin Mustakbel Mahallesi'nde 8 ailenin ikamet ettiği bitişik nizamdaki iki binanın salı gecesi çöktüğü bildirildi.
Açıklamada, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi.
Yerel yetkililerin, güvenlik güçlerinin ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olası tehlikelere karşı çöken binaların çevresinin emniyete alındığı ve komşu evlerde yaşayanların tahliye edildiği kaydedildi.
Binaların çökme nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.