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Dünya

Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk vefat etti

Fas'ta 5 gün süren çalışmanın ardından düştüğü kuyudan çıkarılan 5 yaşındaki Rayyan'ın vefat ettiği duyuruldu.

Mehmet Nuri Uçar, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.02.2022
Fas'ta düştüğü kuyudan 5 gün sonra çıkarılan çocuk vefat etti Fotoğraf: Jalal Morchidi / AA

Rabat

Ülkenin kuzeyindeki Şafşavan kentinde 32 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve 100 saati aşkın süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan Rayyan, önce ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kısa bir süre sonra Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Rayyan'ın vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Fas Kralı 6. Muhammed'in Rayyan'ın ailesine başsağlığı dilediği belirtildi.

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