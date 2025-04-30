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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Faslı yazar, Filistin meselesinin, ülkesinin kültür hayatının bir parçası olduğunu söyledi

Faslı yazar Muhammed Bekduri, Filistin'in, ülkesinin kültür hayatının farklı alanlarında var olan bir mesele olduğunu ifade etti.

Khalid Mejdoub, Halime Afra Aksoy  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
Faslı yazar, Filistin meselesinin, ülkesinin kültür hayatının bir parçası olduğunu söyledi

Rabat

"Filistin'in Tarihi Durak Noktaları ve Fas'la İrtibatı" isimli kitabın yazarı Bekduri, AA muhabirine, Filistin meselesinin ülkesindeki konuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bekduri, Fas'ın üniversite öğrencileri seviyesinde gün aşırı düzenlenen gösterilerle Gazze'yi destekleyen eylemler konusunda dünyanın önde gelen ülkesi olduğunu söyledi.

"​​Filistin, festivaller, tiyatro oyunları, duvar resimleri, marşlar ya da kitaplar gibi faaliyetlerle kültür sahnesinde yer alıyor." diyen Bekduri, Fas'taki kültürel hareketin Filistin'e önem verdiğinin göstergesi olduğunu; Faslıların Filistin'e olan sevgisinden kaynaklandığını belirtti.

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Kültürü, kapsamlı kavramı ve tüm biçimleriyle, "Filistin davasına ilişkin farkındalığın anahtarı" şeklinde değerlendiren Bekduri, ayrıca Filistin meselesinin 1980'lerden bu yana sivil toplum örgütlerinin düzenlediği çeşitli kültürel etkinliklerde ve kültür haftalarında da yer aldığını vurguladı.

Faslı pek çok yazarın, eserlerinde ele aldığı Filistin meselesiyle öne çıktığını; Filistin'i varoluşsal bir mesele olarak değerlendirdiklerini kaydeden Bekduri, Milli Eğitim Bakanlığının Filistin'in lise seviyesindeki eğitime konu olarak dahil edilmesine karar vermesiyle öğrencileri nesiller boyu etkilediğini ifade etti.

Bekduri, Faslı yazarlardan bu konuda öne çıkan isimler arasında yer alan Hannase Benune'ye 2013 yılında "Kudüs Ödülü"nün tevdi edildiğini; kendisinin ödül parasının İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı Beytü'l-Kudüs'e bağışlamasının yanı sıra kendi bütçesinden de Gazze'de okul inşası adına bağışta bulunduğunu belirtti.

Müzisyenlerin Filistin desteği

Müziğin de Filistin meselesine destek olma ve farkındalık oluşturmada rol aldığına işaret eden Bekduri, 1960'larda kurulan Faslı müzik grubu "Nas el-Gayvan"ın Filistin'e ilişkin pek çok şarkı yayınladığını ve bunların Faslı gençler arasında popüler olduğunu anlattı.

Bekduri, Filistin'in Ahidus, Izenzaren grupları ile sanatçı Muhammed Ruyşa'nın Amazig (Berberi) şarkılarının da merkezinde yer aldığını aktardı.

Amazig şarkıcı Fatıma Tıhıhıt'in Eylül 2024'te katıldığı bir programda, "İsrail'de şarkı söylemesi için gelen teklifleri reddettiği" açıklamasını anımsatan Bekduri, Faslı şarkıcının kendisine sunulan büyük mali teşvike rağmen ordusunun Filistinlileri öldüren ve zorla yerinden eden bir ülke için şarkı söylemeyi kabul etmemesinden övgüyle bahsetti.

Fas-Filistin ilişkileri

Bekduri, Faslılar ve Filistin arasındaki ilişkinin 10 asırdan fazla bir geçmişe dayandığını belirterek, işgal, savaş, saldırı ve felaketler gibi zorlu koşullarına rağmen bu ilişkilerin kesintiye uğramadığı görüşünü aktardı.

Fas ile Filistin özellikle de Kudüs ile arasında tarihi bir ilişki olduğunu kaydeden Bekduri, Faslıların Kudüs'ün kalkındırılması ve korunmasında rol oynadığını hatta eskiden hac ibadetinin ancak Kudüs'ü ziyaret ettikten sonra geçerli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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