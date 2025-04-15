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Dünya

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 1220 fanatik Yahudi, kalabalık gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi.

Enes Canlı  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor Fotoğraf: Gazi Samad/AA

Kudüs

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin gizli kalmasını isteyen bir yetkilinin açıklamasına göre, sabah ve öğlen saatlerinde İsrail polisinin koruması altında 1220 fanatik Yahudi, Aksa'ya baskın yaptı.

Yahudilik inancına göre kutsal sayılan Hamursuz Bayramı'nın üçüncü gününde, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bin 863'e ulaştı.

Fanatik Yahudilerin, bugün de Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebileceği diğer dinlerden kişilerin ise yalnızca ziyarette bulunabileceği yönündeki statükoyu hiçe sayarak İsrail polisi korumasında Harem-i Şerif'te ayinler gerçekleştirdiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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Baskınlar sırasında İsrail polisi, Mescid-i Aksa ve Eski Şehir genelinde yoğun şekilde konuşlandı.

İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının devam etmesi bekleniyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa yalnızca ziyaret edebileceği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

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