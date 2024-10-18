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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ezher, "Filistinli direnişçi şehitlerin terörist değil birer kahraman olduğunu" belirtti

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli direnişçilerin terörist değil birer kahraman olduğunu belirtti.

Mehmet Nuri Uçar  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Ezher, "Filistinli direnişçi şehitlerin terörist değil birer kahraman olduğunu" belirtti

İstanbul

Ezher, İsrail'in, Gazze'deki saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, Sinvar'ın adını açıkça anmadan "Filistin Direnişinin Kahraman Şehitleri" başlığıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Eli kanlı siyonistlerin saldırılarına maruz kalarak şehit olan Filistin direnişinin kahraman evlatlarını rahmetle anıyoruz. Gerçek anlamda bir direniş ruhuna sahip, düşmanlarını korku ve dehşete düşüren, onların kalplerine korku salan Filistin direnişinin şehitleri, onlar, düşmanın yalan ve aldatmacalarıyla terörist olarak gösterilmeye çalışılsa da aslında vatanlarına sımsıkı bağlı mücahitlerdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin, sadece kendi topraklarını değil, aynı zamanda Arap ve Müslümanların ortak davası olan Filistin davasını savunduğu belirtilen mesajda, "Yüce Allah, onlara düşmana karşı koyarken şehadet nasip etti. Filistinli direnişçi şehitler terörist değil, birer kahramandır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Taziye mesajında, "Siyonistler, Arap topraklarımızda fesat çıkararak katliamlar işledi, yıkım ve işgalle varlığını sürdürdü, topraklarımızı gasbedip halkımızı yok etti. Bütün bunlar, iradesi ve kudreti felç olmuş devletlerin gözleri önünde ve müdahale etmekten aciz bir uluslararası toplumun ölü sessizliği içinde gerçekleşti. Uluslararası hukuk ise yazıldığı mürekkebin değerini bile taşımayan bir boşluk haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in, Filistinli direnişçileri karalamaya çalışan medyasına işaret edilen mesajda, şunlar kaydedildi:

"Ezher, Filistin direnişinin şehitlerini anarken, siyonist medya makinesinin yalanlarını ve çarpıtmalarını ifşa etmenin önemine dikkati çekiyoruz. Söz konusu bu medya, direnişin sembollerini, gençlerimizin zihinlerinde çarpıtarak onları terörist olarak tanıtmaya çalışıyor. Oysa ki vatanı, toprağı ve kutsal davayı savunmak ve bu uğurda şehit olmak en büyük onurdur ve hiçbir şeref onunla kıyaslanamaz."

İsrail ordusu, açıklamasında, Yahya Sinvar'ın Gazze'nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hamas ise Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine ilişkin iddialara dair henüz resmi açıklama yapmadı.

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